Огромный затерянный город древних индейцев майя случайно нашли под землёй

Мегаполис майя сотни лет скрывался под землёй Мексики.При помощи лазерных радаров, которые были использованы международной группой археологов для обнаружения ранее неизвестных сооружений цивилизации майя, было найдено более 6,6 тысяч ранее не известных построек.