Михаил Ефремов: вина и путь к условно-досрочному освобождению Елена ГалицкаяСогласно последним данным, известный актер Михаил Ефремов, осужденный за участие в ДТП с летальным исходом в 2020 году, может быть освобожден условно-досрочно в ближайшие месяцы.