Михаил Ефремов: вина и путь к условно-досрочному освобождению Елена ГалицкаяСогласно последним данным, известный актер Михаил Ефремов, осужденный за участие в ДТП с летальным исходом в 2020 году, может быть освобожден условно-досрочно в ближайшие месяцы.
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