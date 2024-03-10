Республиканский сенатор от штата Юта Майкл Шамвэй Ли, написал для издания The American Conservative публикацию, где призвал провести красную линию с НАТО и определиться: «Либо Украина, либо Соединенные Штаты», что звучит довольно лицемерно.
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