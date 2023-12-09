Росгвардейцы рассказали об улице Сергея Ускова в Барнауле. Видео

Сергей Усков работал старшим прапорщиком милиции и героически погиб в 1996 году на Кавказе В рамках всероссийсокого медиапроекта Росгвардии #РоссияСтранаГероев алтайские росгвардейцы рассказали об улице, названной именем сотрудника барнаульского ОМОН старшего прапорщика милиции Сергея Ускова, героически погибшего при выполнении служебного долга.
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