Росгвардейцы рассказали об улице Сергея Ускова в Барнауле. Видео

Сергей Усков работал старшим прапорщиком милиции и героически погиб в 1996 году на Кавказе В рамках всероссийсокого медиапроекта Росгвардии #РоссияСтранаГероев алтайские росгвардейцы рассказали об улице, названной именем сотрудника барнаульского ОМОН старшего прапорщика милиции Сергея Ускова, героически погибшего при выполнении служебного долга.