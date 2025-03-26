Двух пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали

Двое членов экипажа, которые получили травмы в результате возгорания на российском судне Crystal Asia в районе Пусана, Южная Корея, были успешно прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца «Транс Винд Флот».
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