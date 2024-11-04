Messari: Инвестиции в экосистему Solana выросли на 54%

Эксперты компании Messari отметили, что в период с июля по сентябрь объем инвестиций в приложения, работающие на блокчейне Solana, возрос на 54% по сравнению с предыдущим кварталом, составив $173 миллиона.
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