Орловская неделя с Павлом Несмеловым

В горсовете происходит какая-то некрасивая кадровая история, в суде над Лежневым показали записи из рабочего кабинета Светланы Жировой, а Владимира Строева называют новым ярким и ресурсным оппонентом власти.
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