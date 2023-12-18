РЖАКА
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РЖАКА

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  • Элеонора Коган
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Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно известным, я не имел ввиду международный розыск!!!

Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно известным, я не имел ввиду международный розыск!!!

- Сёма, ты шо уставился на этих молодух?!! У тебя уже даже веки с трудом поднимаются!!! - Привет! Я наконец-то взял себе десятый айфон! Круть нереальная! Не то, что твоё китайское убожество! Ходишь с ним как нищеброда кусок.

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