Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно известным, я не имел ввиду международный розыск!!!

- Сёма, ты шо уставился на этих молодух?!! У тебя уже даже веки с трудом поднимаются!!! - Привет! Я наконец-то взял себе десятый айфон! Круть нереальная! Не то, что твоё китайское убожество! Ходишь с ним как нищеброда кусок.