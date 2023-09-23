Роман «Сапфировый альбатрос» представят в месте действия

27 сентября в 18.00 в музее-квартире М.М. Зощенко пройдет очередная встреча цикла «Литературная среда», где писатель Александр Мелихов представит свой новый роман «Сапфировый альбатрос», место действия которого Писательский дом на канале Грибоедова.