Великий китайский обвал: Станет ли он началом нового мирового кризиса

Акции китайских компаний падают уже несколько месяцев. А в последние дни падение ускорилось. Что происходит в Поднебесной? Не является ли это началом нового экономического кризиса в мире? Разбираем последние события на биржах вместе с экспертами.
Акции китайских компаний падают уже несколько месяцев. А в последние дни падение ускорилось. Что происходит в Поднебесной? Не является ли это началом нового экономического кризиса в мире? Разбираем последние события на биржах вместе с экспертами.
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