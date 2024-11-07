ВСУ несут огромные потери в Курской области, а у Купянска заблокированы до 15 000 военных, — Путин (ВИДЕО)

Лишь бы патронов хватило на 15 тыс. Каждому по два!

СК

Сергей Карабухин

...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...