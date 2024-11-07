Русская весна
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Русская весна

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ВСУ несут огромные потери в Курской области, а у Купянска заблокированы до 15 000 военных, — Путин (ВИДЕО)

ВСУ несут огромные потери в Курской области, а у Купянска заблокированы до 15 000 военных, — Путин (ВИДЕО)

ВСУ несут огромные потери в Курской области, а у Купянска заблокированы до 15 000 военных, рассказал Путин.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Лишь бы патронов хватило на 15 тыс. Каждому по два!
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20 час.
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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19 час.
евгений черкашин
Уничтожать гадость бандеровскую как заразу без сожаления.
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8 час.

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