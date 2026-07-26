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Газета.ру

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Патрушев: парад кораблей в Петербурге сохранится, но с ограничением техники

Патрушев: парад кораблей в Петербурге сохранится, но с ограничением техники

Главный военно-морской парад в Петербурге в рамках дня ВМФ сохранится, но в ней задействуют ограниченное количество морской техники, сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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