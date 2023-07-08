Наш потерянный мир

34 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий протасевич
    только для своих весь бизнес -а всю заграничную  шушеру гнать  из страны.Песков заявил, чт...
  • Митя Ерисанов
    по Антоновским мостом снова бандерье высадились и закрепились ви в дачах там и ещё где то высадились где наши бомбард...ВС РФ отразили 13...
  • StarPer
    Господин Песков похоже до сих пор не знает, что запад давно наплевал на ваши договорняки, а потом удивляемся, что нас...Песков назвал воз...

Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северного потока» на 11 июля

Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северного потока» на 11 июля

Россия обратилась в ООН с просьбой провести встречу на уровне Совбеза, чтобы обсудить ход расследования подрыва газопроводов «Северный поток».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Молодцы,правильно сделали, что обратились с просьбой в ООН  обсудить ход расследования по факту  взрыва газопровода. Надо их все время  дергать, такую подлость сделали.
Ответить
18 час.
VG
Vasily Golov
У России нет методичности.Не прошло в ООН, бегите в МУС в Гааге.Там не проходит.начните с Верховного суда РФ для признания НАТО агрессором. За НАТО признайте спонсора терроризма Евросоюз и Украину.За разрушение гражданских объектов жизнеобеспечения населения.Школы ,рынки,больницы.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх