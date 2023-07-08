Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северного потока» на 11 июля

Молодцы,правильно сделали, что обратились с просьбой в ООН обсудить ход расследования по факту взрыва газопровода. Надо их все время дергать, такую подлость сделали.

VG

Vasily Golov

У России нет методичности.Не прошло в ООН, бегите в МУС в Гааге.Там не проходит.начните с Верховного суда РФ для признания НАТО агрессором. За НАТО признайте спонсора терроризма Евросоюз и Украину.За разрушение гражданских объектов жизнеобеспечения населения.Школы ,рынки,больницы.