Россия обратилась в ООН с просьбой провести встречу на уровне Совбеза, чтобы обсудить ход расследования подрыва газопроводов «Северный поток».
Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северного потока» на 11 июля
Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодцы,правильно сделали, что обратились с просьбой в ООН обсудить ход расследования по факту взрыва газопровода. Надо их все время дергать, такую подлость сделали.
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18 час.
VG
Vasily Golov
У России нет методичности.Не прошло в ООН, бегите в МУС в Гааге.Там не проходит.начните с Верховного суда РФ для признания НАТО агрессором. За НАТО признайте спонсора терроризма Евросоюз и Украину.За разрушение гражданских объектов жизнеобеспечения населения.Школы ,рынки,больницы.
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16 час.
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