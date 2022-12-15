Энциклопедия Техники

431 подписчик

Без малого 100 лет назад на земле случилась ядерная катастрофа

Без малого 100 лет назад на земле случилась ядерная катастрофа

﻿﻿Один из самых оригинальных научно-фантастических сериалов в постапокалиптическом жанре «Сотня» вышел на экраны 19 марта 2014 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх