Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Наворовали из бюджета»: Цыганова сбила спесь с Плющенко, купившего новую Родину «по скидке»

«Наворовали из бюджета»: Цыганова сбила спесь с Плющенко, купившего новую Родину «по скидке»

Телеканал "78" Россияне продолжают обсуждать последние высказывания Евгения Плющенко, который назвал выступления наших фигуристов в регионах «деградацией».

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