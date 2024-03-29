Дорогая власть, не тревожься из-за патриотов - тревожься из-за того, что патриотов мало...

На днях Президент, беседуя с лётчиками, сказал следующее: "Знаете, когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия – это только для русских, то знаете, у меня чувство тревоги возникает.
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