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  • Владимир Ботюк
    Дряхлеет старушка умом.Пугачева попросил...
  • Алла
    Очень правильный вопрос; дети мигрантов здесь зачем и семьи их - зачем? Приехали работать, отработали и домой, к семье."Мама мне страшно...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Санкции потерпели...

Дорогая власть, не тревожься из-за патриотов - тревожься из-за того, что патриотов мало...

На   днях  Президент,    беседуя  с  лётчиками,  сказал   следующее: "Знаете, когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия – это только для русских, то знаете, у меня чувство тревоги возникает.

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