Этот фактор никто не учитывает при выборе машины с пробегом, а зря!

Простейший и надежнейший привод распределительного вала – шестеренчатый. Берем пару шестеренок с числом зубьев в соотношении 1:2 – вот и решение: распредвал всегда будет вращаться вдвое медленнее, чем коленвал.
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