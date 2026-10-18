Каждый раз, когда я вспоминаю обычный иркутский детский сад образца 1984 года, перед глазами встаёт одна и та же картина: двадцать восемь раскладушек, двадцать восемь детей и моя мама, которая ровно в 13:00 начинала свою ежедневную битву за тишину.