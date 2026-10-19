Rox Motor продолжает расширение дилерской сети в ключевых регионах России. Официальные партнеры бренда появились в Поволжье: «АвтоКлаус» (Нижний Новгород) и «Самара-Моторс» (Самара) — известные игроки авторитейла с более чем 20‑летним опытом работы ….
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