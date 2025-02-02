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Царьград

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670 тысяч мигрантов могут легализоваться в России до конца апреля 2025 года

670 тысяч мигрантов могут легализоваться в России до конца апреля 2025 года

В России около 670 тысяч мигрантов пребывают нелегально, более половины из них — женщины. До 30 апреля они могут легализовать статус, обратившись в МВД.

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Комментарии
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Silver Kont
Нахуй эти черножопые бляди здесь нужны! Потом они &quot;чудесным образом&quot; залетят и останутся в России, чтобы наплодить здесь кучу выблядков за российские бюджетные средства.... Посчитать, так получится - 30 тысяч самок умножаем на 100 т.р = 3 млрд.руб.  Нехило так разбазаривать деньги россиян на самок черножопых бесхвостых ишаков? Гнать пинками блядей и  ишаков, коль сразу не встали на мигручёт, когда приехали.... Значит, где-то получали деньги чёрным налом, а потом вывозили в свои черножопии, не платя налогов, а россияне всем миром собирают деньги на лечение больных детей и на помощь СВО...
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