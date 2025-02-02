670 тысяч мигрантов могут легализоваться в России до конца апреля 2025 года

Silver Kont

Нахуй эти черножопые бляди здесь нужны! Потом они "чудесным образом" залетят и останутся в России, чтобы наплодить здесь кучу выблядков за российские бюджетные средства.... Посчитать, так получится - 30 тысяч самок умножаем на 100 т.р = 3 млрд.руб. Нехило так разбазаривать деньги россиян на самок черножопых бесхвостых ишаков? Гнать пинками блядей и ишаков, коль сразу не встали на мигручёт, когда приехали.... Значит, где-то получали деньги чёрным налом, а потом вывозили в свои черножопии, не платя налогов, а россияне всем миром собирают деньги на лечение больных детей и на помощь СВО...