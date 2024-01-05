Эксперты установили, что 5-нм чип Huawei для ноутбуков выпущен на Тайване, а не в Китае

К началу декабря, как считалось, китайская компания Huawei Technologies ещё раз доказала свою способность получать доступ к передовым компонентам даже в условиях санкций США, которые действуют с 2019 года.
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