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Мировое обозрение

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Эксперты установили, что 5-нм чип Huawei для ноутбуков выпущен на Тайване, а не в Китае

Эксперты установили, что 5-нм чип Huawei для ноутбуков выпущен на Тайване, а не в Китае

К началу декабря, как считалось, китайская компания Huawei Technologies ещё раз доказала свою способность получать доступ к передовым компонентам даже в условиях санкций США, которые действуют с 2019 года.

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