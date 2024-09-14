Собчак высказалась про свой гостевой брак с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили пятилетие семейной жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Пять лет назад телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу.
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