В России предложили обучать хирургов, способных оперировать нерожденных младенцев

"Внутриутробный хирург" может помочь с пороками развития любого органа В России нет отдельной специальности "внутриутробного хирурга", поэтому в операции принимают участие врачи сразу нескольких специальностей, из-за чего могут возникнуть юридические моменты - кто из них отвечает за здоровье плода, рассказал "Парламентской газете" главный неонатолог Минздрава, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, профессор Дмитрий Иванов.