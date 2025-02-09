Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Правила для всех: Чтобы вас не обманули на рынке

Правила для всех: Чтобы вас не обманули на рынке

Царьград Фото: © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press «Рынок – это целая наука! Все знают… Там посмотрел, тут отошёл, там спросил», – говорит Марина, путешественница, которая объездила десятки стран и всегда первым делом заглядывает на местные рынки.

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