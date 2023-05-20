Увертюра к Большому национальному прорыву

Помните, как в начале текущего года европейский еврейский конгресс (ЕЕК) назвал «постыдным» заявление Сергея Лаврова, в котором он сравнил стремление западных стран уничтожить русских со стремлением Гитлера уничтожить евреев? Гитлер, констатировал тогда Сергей Викторович, прежде всего, «хотел окончательно решить еврейский вопрос», а Запад сегодня, соответственно, русский.