Увертюра к Большому национальному прорыву

Помните, как в начале текущего года европейский еврейский конгресс (ЕЕК) назвал «постыдным» заявление Сергея Лаврова, в котором он сравнил стремление западных стран уничтожить русских со стремлением Гитлера уничтожить евреев? Гитлер, констатировал тогда Сергей Викторович, прежде всего, «хотел окончательно решить еврейский вопрос», а Запад сегодня, соответственно, русский.
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