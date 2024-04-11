В Екатеринбурге перенесли масштабный рок-фестиваль, который задолжал скорой и Hyatt

Рок-фестиваль «Кардиограмма» в 2024 году сменил локацию и дату проведения. По данным источника URA.RU, в прошлом году было множество технических проблем на «Екатеринбург Арене», поэтому в новом сезоне мероприятие решили перенести в «МТС Live Холл».