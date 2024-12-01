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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амундсен о победе в масс-старте: «Это ужасно приятно, я выигрывал не так уж много гонок. Жаль, что нам не удалась дуэль с Клэбо»

Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке прошел масс-старт на 20 км свободным стилем.

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