Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новые дисциплины в ТВВИКУ: как участники СВО учат науке разграждать

Новые дисциплины в ТВВИКУ: как участники СВО учат науке разграждать

Использование «Росомах», беспилотников с подвесом, FPV-дронов в различных ситуациях боя - одни из основных дисциплин, которые на учебном полигоне отрабатывают будущие офицеры - курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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