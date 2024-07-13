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Калужские новости

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Более 30 новых станций очистки воды появится в Калужской области

Более 30 новых станций очистки воды появится в Калужской области

В Калужской области продолжается строительство станций водоочистки. В этом году началось строительство еще более 30 блочно-модульных сооружений для очистки воды в 16 районах областиВ Калужской области продолжается строительство станций водоочистки.

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