Более 30 новых станций очистки воды появится в Калужской области

В Калужской области продолжается строительство станций водоочистки. В этом году началось строительство еще более 30 блочно-модульных сооружений для очистки воды в 16 районах областиВ Калужской области продолжается строительство станций водоочистки.
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