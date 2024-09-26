Жители и гости полуострова могут обратиться к главным врачам крымских медорганизаций в социальной сети «Вконтакте»В случае возникновения проблемных вопросов, связанных с получением медицинской помощи, крымчане могут обратиться к главным врачам медицинских организаций Крыма в социальной сети «Вконтакте».