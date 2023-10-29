На Азовском побережье новых регионов создадут туристические кластеры. Об этом рассказали гости видеомоста Симферополь – Ростов «Азовское море: перспективы возрождения природного объекта», который прошел в пресс-центре РИА Новости Крым.
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