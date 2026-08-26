Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Три костра

Три костра

Эссе «Три костра» соединяет личное воспоминание о бакинском августе и маленьком саде «Гюль мейдан» с историей Джордано Бруно и творческой судьбой поэта Владимира Кострова.

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