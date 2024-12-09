Загрутдинов: дольщикам ЖК «Малыгина, 12» выдали больше половины ключей

В жилом комплексе «Малыгина, 12», расположенном по адресу улица Малыгина, дом 12А, более половины пострадавших участников долевого строительства уже получили ключи от своих квартир, сообщил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.