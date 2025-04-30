«Ты кто такой, что абижаешь моего ребенку?»: мигрантка ударила по лицу русскую девочку на детской площадке в Одинцово

СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"У Мустафаевых нашлись защитники, написавшие коллективные письма о том, какие они хорошие и Фемида сжалилась." Российская Фемида с завязанными глазами, но с открытым настежь карманом. "Кто может заплатить, имеет все права" (Шуфутинский). Прецедентов хватает. Та же судья Хахалева.

Виктор Борисов

Выгнать из России всю эту черножопую паразитическую нечисть, севшую на шею Русского народа, включая цыганскую и таджикскую мразь до последней твари!!! А то расползлись по всей России, создали практически ОПГ во всех крупных городах и распространяют наркоту по всей России, подкупая на эти поганные деньги продажных чиновников во всех сферах и силовых структурах!!! Эти ОПГ действуют под прикрытием своих диаспор, то есть пр национальному признаку и не признают никаких Российских законов!!! Эти продажные мафиозные структуры и есть главная опора и поддержка внутренних врагов России из 5-й колонны врагов, работающих под управлением англожидов сша, англии и гейропы!!!