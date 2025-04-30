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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Ты кто такой, что абижаешь моего ребенку?»: мигрантка ударила по лицу русскую девочку на детской площадке в Одинцово

«Ты кто такой, что абижаешь моего ребенку?»: мигрантка ударила по лицу русскую девочку на детской площадке в Одинцово

Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео Разъяренная женщина кинулась защищать своего ребенка и напала на чужого.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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53 мин.
Андрей Павлов
&quot;У Мустафаевых нашлись защитники, написавшие коллективные письма о том, какие они хорошие и Фемида сжалилась.&quot; Российская Фемида с завязанными глазами, но с открытым настежь карманом. &quot;Кто может заплатить, имеет все права&quot; (Шуфутинский). Прецедентов хватает. Та же судья Хахалева.
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52 мин.
Виктор Борисов
Выгнать из России всю эту черножопую паразитическую нечисть, севшую на шею Русского народа, включая цыганскую и таджикскую мразь до последней твари!!! А то расползлись по всей России, создали практически ОПГ во всех крупных городах и распространяют наркоту по всей России, подкупая на эти поганные деньги продажных чиновников во всех сферах и силовых структурах!!! Эти ОПГ действуют под прикрытием своих диаспор, то есть пр национальному признаку и не признают никаких Российских законов!!! Эти продажные мафиозные структуры и есть главная опора и поддержка внутренних врагов России из 5-й колонны врагов, работающих под управлением англожидов сша, англии и гейропы!!!
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39 мин.
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