«Россия – это мы»: как ветераны СВО делятся опытом возвращения к мирной жизни на форуме в Москве

В Москве на площадке Дворца пионеров стартовал Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», объединивший более двух тысяч участников – защитников Отечества и членов их семей.
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