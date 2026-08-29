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Царьград

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Минобороны Белоруссии: в Гродно найдены останки бойцов Красной армии

Минобороны Белоруссии: в Гродно найдены останки бойцов Красной армии

В Гродненской области Белоруссии обнаружены останки двух бойцов Красной армии. В совместной экспедиции приняли участие российские и белорусские военные поисковики, работавшие возле огневых точек 68-го укрепленного района.

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