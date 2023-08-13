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    Благодарю за напоминание. Но из статьи  названия я бы слово древни удалил.14 августа Макове...
  • Карпов Илья
    Видов шалфея - несколько сотен и не все они полезны. В этом надо разбираться. Это как с ромашкой. Есть ромашка лекарс...Полезное действие...
  • Antanas
    Прекрасные советы.БлагоДарю.👍👍👍👍👍.Берегите душевное...

Полезное действие шалфея на организм

Полезное действие шалфея на организм

В качестве медицинской и кулинарной травы шалфей известен дольше, чем многие другие травы. Древние Египтяне использовали его как натуральное лекарственное средство для повышения фертильности.

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Комментарии
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Карпов Илья
Видов шалфея - несколько сотен и не все они полезны. В этом надо разбираться. Это как с ромашкой. Есть ромашка лекарственная, а есть &quot;собачья&quot; и это разные ромашки. Так и пиявки. Есть пиявки медицинские и у них особый рисунок на спинке, а есть много других пиявок, которые могут и навредить. Зависть берет, что в какой-то Великобритании есть Национальный институт травников. А что есть у нас? (Как в одной песенке - &quot;... У нас богатый колхоз, мы производи навоз. У нас есть красное знамя и вилы без ручки...&quot;)
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