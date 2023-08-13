Полезное действие шалфея на организм

Карпов Илья

Видов шалфея - несколько сотен и не все они полезны. В этом надо разбираться. Это как с ромашкой. Есть ромашка лекарственная, а есть "собачья" и это разные ромашки. Так и пиявки. Есть пиявки медицинские и у них особый рисунок на спинке, а есть много других пиявок, которые могут и навредить. Зависть берет, что в какой-то Великобритании есть Национальный институт травников. А что есть у нас? (Как в одной песенке - "... У нас богатый колхоз, мы производи навоз. У нас есть красное знамя и вилы без ручки...")