В качестве медицинской и кулинарной травы шалфей известен дольше, чем многие другие травы. Древние Египтяне использовали его как натуральное лекарственное средство для повышения фертильности.
Полезное действие шалфея на организм
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Карпов Илья
Видов шалфея - несколько сотен и не все они полезны. В этом надо разбираться. Это как с ромашкой. Есть ромашка лекарственная, а есть "собачья" и это разные ромашки. Так и пиявки. Есть пиявки медицинские и у них особый рисунок на спинке, а есть много других пиявок, которые могут и навредить. Зависть берет, что в какой-то Великобритании есть Национальный институт травников. А что есть у нас? (Как в одной песенке - "... У нас богатый колхоз, мы производи навоз. У нас есть красное знамя и вилы без ручки...")
Ответить
15 час.
Свежие комментарии