Французский сырный салат за 15 мин вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Рецепт салата «Французский» с плавленными сырками. Люблю этот салат за то, что готовится он легко, просто и из самых доступных продуктов, которые всегда под рукой, плюс очень полезный! Я этот салат делаю за 15 мин.
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