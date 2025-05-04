Военнослужащие и гражданский персонал военной базы ЮВО в Армении ко Дню Победы провели субботник на памятниках и мемориалах

В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представители командования соединения, администрации, дипломатического корпуса и военнослужащие ЮВО возложат цветы и венки к мемориалам и захоронениям в Ереванском и Гюмрийском военных гарнизонах.
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