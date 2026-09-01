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В Сеуте прошла массовая акция из-за миграционного кризиса

В Сеуте прошла массовая акция из-за миграционного кризиса

Сотни жителей Сеуты вышли на акцию протеста на центральной площади Пласа‑де‑лос‑Рейес, требуя от властей немедленного решения проблемы мигрантов и выделения дополнительных ресурсов для городских служб.

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