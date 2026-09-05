Динамо Москва – Спартак – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Альфа-Банк РПЛ, 7 тур, 6 сентября 2026

Во воскресенье, 6 сентября, сыграют Динамо Москва и Спартак в матче 7-го тура Альфа-банка РПЛ. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.