Экс-премьер Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

По результатам второго тура он обошел своего оппонента Пекку Хаависто.Александр Стубб, выдвигавшийся от правящей правоцентрической партии «Национальная коалиция», одержал победу на президентских выборах в Финляндии.
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