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Лейла Фазлеева: "Если мы разрушаем культурное наследие — это стопроцентная гарантия негатива у людей"

Лейла Фазлеева: "Если мы разрушаем культурное наследие — это стопроцентная гарантия негатива у людей"

Парк Паулуччи станет памятником, а в доме Дротоевского разместится комитет ОКН В реестре татарстанских памятников, получивших охранный статус, числится почти 1,7 тысяч объектов недвижимости, сообщил председатель комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

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