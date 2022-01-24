Лейла Фазлеева: "Если мы разрушаем культурное наследие — это стопроцентная гарантия негатива у людей"

Парк Паулуччи станет памятником, а в доме Дротоевского разместится комитет ОКН В реестре татарстанских памятников, получивших охранный статус, числится почти 1,7 тысяч объектов недвижимости, сообщил председатель комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.