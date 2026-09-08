Мегаполис на разных скоростях: как архитектура помогает менять ритм жизни

Москва почти всегда предлагает больше возможностей, чем можно уместить в один день. Так что качество городской жизни всё чаще зависит не только от того, что находится рядом с домом, но и от того, насколько быстро можно перейти от одного сценария к другому: от работы к спорту, от встреч к тишине, от городского темпа к отдыху на природе.