Мегаполис на разных скоростях: как архитектура помогает менять ритм жизни

Москва почти всегда предлагает больше возможностей, чем можно уместить в один день. Так что качество городской жизни всё чаще зависит не только от того, что находится рядом с домом, но и от того, насколько быстро можно перейти от одного сценария к другому: от работы к спорту, от встреч к тишине, от городского темпа к отдыху на природе.
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