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Рязанские новости

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Алипкин выиграл гонку преследования в Южно-Сахалинске

Алипкин выиграл гонку преследования в Южно-Сахалинске

Андрей Алипкин из Рязанской области, стартовав третьим с отставанием в 40 секунд, выиграл гонку преследования на 20 км, опередив на финише Андрея Мельниченко из ХМАО на 0,8 секунды.

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