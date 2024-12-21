Эксперт дал советы по выбору и безопасной установке гирлянды

При выборе новогодней гирлянды нужно обращать внимание на наличие сертификатов качества, рассказал «Известиям» 20 декабря младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук.
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