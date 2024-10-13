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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» может продать Влаховича летом, если тот не продлит контракт (Corriere dello Sport)

Туринский клуб может продать форварда по окончании сезона, если тот не продлит контракт, полагает Corriere dello Sport.

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