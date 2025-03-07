Театр абсурда
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Театр абсурда

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Китай готов к войне с США: «Мы будем сражаться до конца»

Китай готов к войне с США: «Мы будем сражаться до конца»

БлокнотРУ Президент США Дональд Трамп развязал войну пошлин с целым рядом стран. На Канаду он давит, чтобы она стала 51-м штатом, на Евросоюз из претензий на «справедливость» во взаимоотношениях.

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