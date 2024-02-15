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Блинкен назвал диалог при поддержке ЕС единственным вариантом Сербии и Косово

Блинкен назвал диалог при поддержке ЕС единственным вариантом Сербии и Косово

Диалог при поддержке Европейского союза (ЕС) — единственный путь для Сербии и Косово. Об этом в четверг, 15 февраля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в столице Албании, трансляцию которой вел в прямом эфире американский Госдепартамент.

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