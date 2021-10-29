Ни работы, ни зарплаты не предвидится. А правительство и т.д. нам тогда зачем?

Андрей СмирновПолитикаНи работы, ни зарплаты не предвидится. А правительство и т.д. нам тогда зачем?Мишустин поручил своим министрам к 1 ноября подготовить перечень мер по борьбе с чем? Правильно, с ростом цен.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ТурчинСамое смешное в этой ситуации ,что борьбу с этим поручают тем кто это делает!Вот уж поистине страна терпеливых дураков!!!Вера смелыхИ что же такой сноб Александр Турчин делает в этой "стране терпеливых дураков"? Право, очень хочется пожелать попутного ветра и три пера для скорости и устойчивости полета... Завтра другой писака или жизнь опровергнут все, что здесь накалякано - что ж с вами будет от когнитивного диссонанса? )))) Или тоже что-нибудь прокукарекаете?Комментировать
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